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«К кому-то утром приходит белочка, а к нам — люди в белом». Евсеев — о тестах на коронавирус

15:41
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об очередном тестировании на коронавирус в клубе. «Уфа» сдает анализы на наличие заражения каждую неделю.

Специалист опубликовал у себя в Instagram фотографию из клубной раздевалки. На фото в ней находятся два врача в специальных халатах, предотвращающих распространение заражения.

— К кому-то утром в воскресенье приходят белочки, а к «Уфе» — люди в белом, — написал Евсеев. — Тесты на коронавирус. Уже привыкли.

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