«К кому-то утром приходит белочка, а к нам — люди в белом». Евсеев — о тестах на коронавирус
15:41
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об очередном тестировании на коронавирус в клубе. «Уфа» сдает анализы на наличие заражения каждую неделю.
Специалист опубликовал у себя в Instagram фотографию из клубной раздевалки. На фото в ней находятся два врача в специальных халатах, предотвращающих распространение заражения.
— К кому-то утром в воскресенье приходят белочки, а к «Уфе» — люди в белом, — написал Евсеев. — Тесты на коронавирус. Уже привыкли.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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