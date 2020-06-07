Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об очередном тестировании на коронавирус в клубе. «Уфа» сдает анализы на наличие заражения каждую неделю.

Специалист опубликовал у себя в Instagram фотографию из клубной раздевалки. На фото в ней находятся два врача в специальных халатах, предотвращающих распространение заражения.

— К кому-то утром в воскресенье приходят белочки, а к «Уфе» — люди в белом, — написал Евсеев. — Тесты на коронавирус. Уже привыкли.