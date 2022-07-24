Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что защитник Гильермо Варела покинул команду.

По информации «СЭ», Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Это чистое предательство, тут другой оценки не может быть. Но мне сложно поверить, что он тайно убежал ночью. Зачем уезжать ночью, если можно днём спокойно уехать? Ночью закрытая зона на базе, он же должен вызвать какую-то машину, там же сторожи вокруг.

Варела оказался таким гнилым человеком, других эпитетов не могу найти, абсолютно гнилой человек. У него нет ответственности перед клубом, который лечил его во время травмы и платил зарплату», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

29-летний уругваец выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.