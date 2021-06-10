Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Известный адвокат Добровинский будет защищать Зарему Салихову в суде против «Уфы»

19:35
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Адвокат Александр Добровинский будет представлять интересы Заремы Салиховой в судебном разбирательстве против «Уфы».

«Представители «Уфы» пока с Заремой Салиховой не связывались. Как только мы получим иск, смогу более предметно ответить на все вопросы», — сообщил «СЭ» Добровинский.

Ранее, 10 июня, председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что уфимцы подадут в суд на супругу владельца «Спартака» после ее высказываний в адрес Шамиля Газизова.

В своем Telegram-канале Салихова неоднократно подвергала критике работу бывшего генерального директора «Спартака» Газизова, который занимал должность в московской команде с 10 июля по 8 декабря 2020 года.

(Сергей Баюшкин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Де Брейне не тренируется со сборной Бельгии перед матчем Евро-2020 с Россией
Гаджи Гаджиев оценил шансы России в матче с Бельгией
Браво, Анастасия! Павлюченкова вышла в финал турнира «Большого шлема» с 52-й попытки
Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Баюшкин все материалы автора
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы