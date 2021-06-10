Известный адвокат Добровинский будет защищать Зарему Салихову в суде против «Уфы»

Адвокат Александр Добровинский будет представлять интересы Заремы Салиховой в судебном разбирательстве против «Уфы».

«Представители «Уфы» пока с Заремой Салиховой не связывались. Как только мы получим иск, смогу более предметно ответить на все вопросы», — сообщил «СЭ» Добровинский.

Ранее, 10 июня, председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что уфимцы подадут в суд на супругу владельца «Спартака» после ее высказываний в адрес Шамиля Газизова.

В своем Telegram-канале Салихова неоднократно подвергала критике работу бывшего генерального директора «Спартака» Газизова, который занимал должность в московской команде с 10 июля по 8 декабря 2020 года.

(Сергей Баюшкин)