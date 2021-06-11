Воспитанник «Локомотива» Махатадзе перешел из «Ростова» в «Ротор»
09:50
Полузащитник «Ростова» Георгий Махатадзе стал игроком «Ротора», информирует сайт волгоградского клуба.
Воспитанник «Локомотива» в феврале подписал контракт с «Ростовом» до конца сезона с возможностью продления на 4,5 года. За команду 23-летний футболист провел 11 матчей и забил один гол.
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
В составе сборной России Махатадзе стал бронзовым призером чемпионата Европы 2015 года среди игроков до 17 лет.
Напомним, что «Ротор» по итогам сезона в РПЛ вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Дополнительная информация:
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю