Воспитанник «Локомотива» Махатадзе перешел из «Ростова» в «Ротор»

Полузащитник «Ростова» Георгий Махатадзе стал игроком «Ротора», информирует сайт волгоградского клуба.

Воспитанник «Локомотива» в феврале подписал контракт с «Ростовом» до конца сезона с возможностью продления на 4,5 года. За команду 23-летний футболист провел 11 матчей и забил один гол.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

В составе сборной России Махатадзе стал бронзовым призером чемпионата Европы 2015 года среди игроков до 17 лет.

Напомним, что «Ротор» по итогам сезона в РПЛ вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).