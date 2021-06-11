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Воспитанник «Локомотива» Махатадзе перешел из «Ростова» в «Ротор»

09:50
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Полузащитник «Ростова» Георгий Махатадзе стал игроком «Ротора», информирует сайт волгоградского клуба.

Воспитанник «Локомотива» в феврале подписал контракт с «Ростовом» до конца сезона с возможностью продления на 4,5 года. За команду 23-летний футболист провел 11 матчей и забил один гол.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

В составе сборной России Махатадзе стал бронзовым призером чемпионата Европы 2015 года среди игроков до 17 лет.

Напомним, что «Ротор» по итогам сезона в РПЛ вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/

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