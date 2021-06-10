Карпин поздравил жену с годовщиной свадьбы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил жену Дарью с годовщиной свадьбы.

«Ровно 4 года назад ты связала свою жизнь со мной. Надеюсь, ты не пожалела ни разу. Спасибо тебе за понимание, за заботу, терпение, любовь... и конечно за моих маленьких принцесс. Люблю тебя», — написал Карпин в Instagram.

Дарья поздравила мужа в ответ: «С нашим днем, любовь моя! Спасибо тебе за все! За твою любовь, заботу, трепет, внимание к мелочам, наши бесконечные разговоры обо всем, за чуткость и откровенность, за то, что каждый день я просыпаюсь с мыслью, что я абсолютно счастлива, что я за каменной стеной, что мне нечего в жизни бояться и нечего просить у судьбы. Ты — мое все».

Валерий и Дарья Карпины официально зарегистрировали брак летом 2017 года. У них родились две дочери — Дарья и Александра.