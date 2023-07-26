Изидор рассказал, чего он хочет добиться через пять лет

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал «СЭ», чего он хочет добиться через пять лет.

«Через пять лет я хочу жениться. И чтобы у меня было много детей», — сказал Изидор «СЭ».

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В 38 матчах за железнодорожников форвард забил 19 голов и сделал 7 результативных передач.