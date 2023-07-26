Мансилья заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в новом сезоне РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал «СЭ» о личных целях в новом сезоне РПЛ.

«Конечно, ставлю перед собой цель стать лучшим бомбардиром в этом сезоне. Мне бы хотелось оказаться не только среди лучших бомбардиров, но и ассистентов. Но я делаю, что могу и помогаю «Оренбургу». Надеюсь, в будущем мне удастся оказаться в одной из больших команд», — сказал Мансилья «СЭ».

«Оренбург» арендовал Мансилью у «Расинга» летом прошлого года. В июле 2023 года 26-летний аргентинец подписал трехлетний контракт с оренбуржцами. На его счету 5 голов и 7 голевых передач в 25 матчах за команду.

В первом туре РПЛ оренбуржцы в гостях проиграли «Спартаку» (2:3).

Сегодня, 26 июля, «Оренбург» дома сыграет с ЦСКА в первом туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.