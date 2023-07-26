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Сегодня, 10:52

Мансилья заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в новом сезоне РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал «СЭ» о личных целях в новом сезоне РПЛ.

«Конечно, ставлю перед собой цель стать лучшим бомбардиром в этом сезоне. Мне бы хотелось оказаться не только среди лучших бомбардиров, но и ассистентов. Но я делаю, что могу и помогаю «Оренбургу». Надеюсь, в будущем мне удастся оказаться в одной из больших команд», — сказал Мансилья «СЭ».

«Оренбург» арендовал Мансилью у «Расинга» летом прошлого года. В июле 2023 года 26-летний аргентинец подписал трехлетний контракт с оренбуржцами. На его счету 5 голов и 7 голевых передач в 25 матчах за команду.

В первом туре РПЛ оренбуржцы в гостях проиграли «Спартаку» (2:3).

Сегодня, 26 июля, «Оренбург» дома сыграет с ЦСКА в первом туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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РПЛ
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
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14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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