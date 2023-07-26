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Сегодня, 11:57

Геркус назвал переход Малкома в «Аль-Хиляль» топовой сделкой: «Неважно, какая была зарплата»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о переходе Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Сделка — топ! Уместно ли рассуждать о затратах «Зенита»? Так никто не делает. Яблоки сравнивают с яблоками. Трансфер с трансфером. Считайте, что он перешел свободным, а сейчас его продали за 20 миллионов евро. Это топ! Неважно, какая была зарплата, тем более вряд ли она была сверхъестественной. Кто еще продавал игроков за такие деньги? Три самые большие сделки в истории российского футбола у «Зенита», — сказал Геркус «СЭ».

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.

Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
Илья Геркус
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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