Геркус назвал переход Малкома в «Аль-Хиляль» топовой сделкой: «Неважно, какая была зарплата»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о переходе Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Сделка — топ! Уместно ли рассуждать о затратах «Зенита»? Так никто не делает. Яблоки сравнивают с яблоками. Трансфер с трансфером. Считайте, что он перешел свободным, а сейчас его продали за 20 миллионов евро. Это топ! Неважно, какая была зарплата, тем более вряд ли она была сверхъестественной. Кто еще продавал игроков за такие деньги? Три самые большие сделки в истории российского футбола у «Зенита», — сказал Геркус «СЭ».

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.