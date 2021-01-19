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Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования

10:42
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Савеловский суд Москвы провел первое заседание по иску водителя Виталия Соловчука к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву о взыскании компенсации после избиения. Как рассказал адвокат Вячеслав Барик, на нем требования заявителя были увеличены на 80 тысяч рублей. Следующее заседание назначено на 9 февраля.

«Сегодня судом было принято уточнение искового заявления, в масштабах иска оно не очень значительное — вместо 42 тысяч рублей компенсации потраченных на лечение средств истцом затребована сумма в 120 тысяч, — цитирует Барика «РИА Новости». — Были представлены обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику».

Напомним, в августе прошлого года три фигуранта о драках в центре Москвы в лице Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого были оправданы по «хулиганской» 213-й статье. А приговор Александра Кокорина был оставлен без изменений.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210119/kokorin-1593630946.html

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