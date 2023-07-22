Ивич: «Не буду останавливать Сперцяна, если у него есть желание уехать в Европу»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после победы в матче первого тура РПЛ против «Динамо» (3:1) оценил игру полузащитника Эдуарда Сперцяна.
«Конечно, он очень важен для нас. Даже не нужно тратить время, чтобы говорить об том. Думаю, в лиге он самый лучший полузащитник. Насколько он хорош как игрок, настолько хорош и как человек. Желаю ему всего наилучшего. Рад, что он с нами. Но я не буду останавливать игрока, если у него есть желание уехать в Европу. Рад, что мои футболисты интересны клубам из ведущих чемпионатов», — приводит слова Ивича matchtv.ru.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Интера», «Сассуоло», «Фиорентины», «Аякса», «Фрайбурга», «Боруссии» Менхенгладбах и «Милана». Также в СМИ появилась информация о том, что скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» наблюдали за армянским полузащитником во время матча между сборными Уэльса и Армении в рамках квалификации к Евро-2024 (2:4).
Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и отметился 14 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1