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Ивич: «Не буду останавливать Сперцяна, если у него есть желание уехать в Европу»

Сергей Разин
корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после победы в матче первого тура РПЛ против «Динамо» (3:1) оценил игру полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Конечно, он очень важен для нас. Даже не нужно тратить время, чтобы говорить об том. Думаю, в лиге он самый лучший полузащитник. Насколько он хорош как игрок, настолько хорош и как человек. Желаю ему всего наилучшего. Рад, что он с нами. Но я не буду останавливать игрока, если у него есть желание уехать в Европу. Рад, что мои футболисты интересны клубам из ведущих чемпионатов», — приводит слова Ивича matchtv.ru.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Интера», «Сассуоло», «Фиорентины», «Аякса», «Фрайбурга», «Боруссии» Менхенгладбах и «Милана». Также в СМИ появилась информация о том, что скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» наблюдали за армянским полузащитником во время матча между сборными Уэльса и Армении в рамках квалификации к Евро-2024 (2:4).

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и отметился 14 результативными передачами.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар» пока со Сперцяном и с Шапи. Но без качественных трансферов «быкам» будет сложно

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1919395_Ivich_Spercan__luchshij_poluzashhitnik_RPL_No_ja_ne_budu_ostanavlivat_igroka_jesli_u_nego_jest_zhelanije_ujehat_v_Jevropu
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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