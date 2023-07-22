ESPN: форвард сборной Чили Давила не перейдет в ЦСКА
Нападающий сборной Чили и «Леона» Виктор Давила не перейдет в ЦСКА, сообщает ESPN.
По информации издания, руководство мексиканской команды отказалось вести переговоры. В клубе считают, что армейцы не смогут перевести деньги за трансфер игрока.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может предложить 6 миллионов евро за форварда.
Давила выступает за «Леон» с 2021 года. Он провел за мексиканский клуб 105 матчей, забил 33 мяча и отдал 13 голевых передач. Также на его счету 4 матча в составе сборной Чили.
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|3
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2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1
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