Олусегун: «Семья и агент посоветовали мне остаться в «Краснодаре»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что не покинет российский клуб после беседы со своей семьей и агентом.

«Думаю, со временем уход из «Краснодара» возможен, но, если я хочу уйти, я должен улучшать свою игру. Матч против ЦСКА в Суперфинале Кубка России должен был быть последним за «Краснодар», но я поговорил с семьей и агентом — они посоветовали мне остаться. Я прислушался к ним. Думаю, сейчас мне лучше остаться в «Краснодаре», — приводит слова Олусегуна «РИА Новости».

Олусегун выступает за «Краснодар» с июля прошлого года. В минувшем сезоне РПЛ 21-летний форвард провел 24 матча, забил 5 голов и отметился 2 результативными передачами.

«Быки» финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.