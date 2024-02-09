Шалимов: «У «Спартака» нет устоявшейся манеры игры и состава»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре «Спартака».

«У «Спартака» меняется многое, и нет устоявшейся манеры игры. Как и состава. В атаке играли Угальде и Промес в роли блуждающего форварда, которого тянет влево, на свою позицию, где вышел Зиньковский. Много говорится о проблеме с опорником, но, на мой взгляд, Мартинс — это хороший материал для того, чтобы сделать опорника. Он мне напоминает Виейра, который в свое время в «Арсенале» был очень хорош.

В обороне пара Дуарте — Бабич, слева Хлучевич, справа Зобнин, которого, возможно, и будут ставить на эту позицию — в опорной зоне перебор силовых игроков — есть Мартинс, Мозес. Наверное, то, что мы увидели в этом матче, и есть состав на весну. За исключением, возможно, Медины, которого может сменить Бонгонда», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ уступил «Ростову» со счетом 0:3. В следующей встрече красно-белые сыграют с «Аль-Ахли» из ОАЭ 9 февраля.