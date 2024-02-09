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9 февраля, 16:57

Шалимов: «У «Спартака» нет устоявшейся манеры игры и состава»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре «Спартака».

«У «Спартака» меняется многое, и нет устоявшейся манеры игры. Как и состава. В атаке играли Угальде и Промес в роли блуждающего форварда, которого тянет влево, на свою позицию, где вышел Зиньковский. Много говорится о проблеме с опорником, но, на мой взгляд, Мартинс — это хороший материал для того, чтобы сделать опорника. Он мне напоминает Виейра, который в свое время в «Арсенале» был очень хорош.

В обороне пара Дуарте — Бабич, слева Хлучевич, справа Зобнин, которого, возможно, и будут ставить на эту позицию — в опорной зоне перебор силовых игроков — есть Мартинс, Мозес. Наверное, то, что мы увидели в этом матче, и есть состав на весну. За исключением, возможно, Медины, которого может сменить Бонгонда», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ уступил «Ростову» со счетом 0:3. В следующей встрече красно-белые сыграют с «Аль-Ахли» из ОАЭ 9 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-u-spartaka-net-ustoyavshejsya-manery-igry-i-sostava/
Игорь Шалимов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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