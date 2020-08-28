Ивелин Попов пропустит следующий тур РПЛ

По информации «СЭ», хавбек «Сочи» Ивелин Попов не сможет выйти на поле в матче шестого тура чемпионата России против «Урала». Болгарин получил повреждение в игре с «Тамбовом» 25 августа. Степень серьезности травмы все еще устанавливается.

Напомним, что ранее «Ростов» и «Сочи» произвели обмен футболистами: Ивелин Попов на Дмитрия Полоза. В минувшем сезоне 32-летний Попов сыграл в 27 встречах за «Ростов», забил 6 голов и сделал три результативных паса. (Севастиан Терлецкий)