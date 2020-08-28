РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ивелин Попов пропустит следующий тур РПЛ

13:05
Теги:

По информации «СЭ», хавбек «Сочи» Ивелин Попов не сможет выйти на поле в матче шестого тура чемпионата России против «Урала». Болгарин получил повреждение в игре с «Тамбовом» 25 августа. Степень серьезности травмы все еще устанавливается.

Напомним, что ранее «Ростов» и «Сочи» произвели обмен футболистами: Ивелин Попов на Дмитрия Полоза. В минувшем сезоне 32-летний Попов сыграл в 27 встречах за «Ростов», забил 6 голов и сделал три результативных паса. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир