Агент полузащитника «Ростова» Гиговича рассказал о будущем футболиста после аренды в «Хельсинборге»

Ферхат Чифчи, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича рассказал о будущем футболиста после аренды в «Хельсинборге».

«Армин очень хочет вернуться в «Ростов» и сделает это после того, как срок его аренды в «Хельсинборге» закончится», — приводит Metaratings слова Чифчи.

В сезоне-2021/22 Гигович принял участие в 13 матчах «Ростова» и сделал 1 результативную передачу. В конце марта футболист перешел в «Хельсинборг» на правах аренды. Он принял участие в 4 матчах шведского клуба и не отличился результативными действиями.