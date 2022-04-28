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Агент полузащитника «Ростова» Гиговича рассказал о будущем футболиста после аренды в «Хельсинборге»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ферхат Чифчи, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича рассказал о будущем футболиста после аренды в «Хельсинборге».

«Армин очень хочет вернуться в «Ростов» и сделает это после того, как срок его аренды в «Хельсинборге» закончится», — приводит Metaratings слова Чифчи.

В сезоне-2021/22 Гигович принял участие в 13 матчах «Ростова» и сделал 1 результативную передачу. В конце марта футболист перешел в «Хельсинборг» на правах аренды. Он принял участие в 4 матчах шведского клуба и не отличился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-poluzashchitnika-rostova-gigovicha-rasskazal-o-budushchem-igroka-posle-arendy-v-khelsinborge-1255360/
Армин Гигович
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