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Ивелин Попов — о Тедеско: «Как только иностранцы приезжают, вы пишете про феноменальную тактику»

8 декабря 2019, 23:32

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов после разгромной победы над «Спартаком» (4:1) в 19-м туре чемпионата России скептически отозвался о тактике главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

— Хочу сказать, что в России много хороших специалистов, которые сейчас не работают, я не понимаю, почему пресса всегда делает акцент на иностранцах, — цитирует ТАСС Попова. — Как только иностранцы приезжают, вы пишите про его феноменальную тактику. Я сегодня не заметил ничего феноменального в тактике.

Спартак — Ростов

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7295723

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