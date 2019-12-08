Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов после разгромной победы над «Спартаком» (4:1) в 19-м туре чемпионата России скептически отозвался о тактике главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

— Хочу сказать, что в России много хороших специалистов, которые сейчас не работают, я не понимаю, почему пресса всегда делает акцент на иностранцах, — цитирует ТАСС Попова. — Как только иностранцы приезжают, вы пишите про его феноменальную тактику. Я сегодня не заметил ничего феноменального в тактике.