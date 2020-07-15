РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Иванович вернулся в «Зенит»

15:05
Бранислав Иванович. Фото ФК «Зенит»
Бранислав Иванович. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Как стало известно «СЭ», капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович, который уезжал в Сербию из-за смерти тестя, вернулся в Санкт-Петеребург. 36-летний защитник уже сдал один отрицательный тест на коронавирус и в среду провел тренировку по индивидуальной программе. Напомним, что в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, с 15 июля в РФ отменена обязательная двухнедельная изоляция для лиц, прибывающих в страну.

Сегодняшнюю встречу с «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ Иванович пропустит — его готовят к воскресному полуфинальному матчу Кубка России со «Спартаком». До этого момента он должен пройти еще как минимум один тест на COVID-19. (Вячеслав Короткин)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир