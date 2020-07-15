Иванович вернулся в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович, который уезжал в Сербию из-за смерти тестя, вернулся в Санкт-Петеребург. 36-летний защитник уже сдал один отрицательный тест на коронавирус и в среду провел тренировку по индивидуальной программе. Напомним, что в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, с 15 июля в РФ отменена обязательная двухнедельная изоляция для лиц, прибывающих в страну.

Сегодняшнюю встречу с «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ Иванович пропустит — его готовят к воскресному полуфинальному матчу Кубка России со «Спартаком». До этого момента он должен пройти еще как минимум один тест на COVID-19. (Вячеслав Короткин)