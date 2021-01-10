Иванов попрощался с «Ахматом»
Полузащитник Олег Иванов, который сегодня по обоюдному решению расторг контракт с «Ахматом», попрощался с клубом.
«Сегодня закончилась моя история с командой, но я не говорю «До свидания». Я не умею прощаться и не хочу. Каждому из Вас — руководству республики и клуба, моим партнерам, персоналу, болельщикам безмерно благодарен за все. Мы ели один хлеб, делили радости побед и горечь поражений», — цитирует Иванова клубная пресс-служба.
Также футболист заявил, что рад и горд стать историей клуба.
Иванов играл в Грозном с начала 2012 года. Хавбек также имеет опыт выступлений за «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Ростов» и «Спартак». В его активе 5 игр за сборную России.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-01-10-ivanov--akhmatu-ya-ne-govoryu-do-svidaniya-ne-umeyu-proshchatsya-i-ne-khochu
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