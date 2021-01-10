Иванов попрощался с «Ахматом»

Полузащитник Олег Иванов, который сегодня по обоюдному решению расторг контракт с «Ахматом», попрощался с клубом.

«Сегодня закончилась моя история с командой, но я не говорю «До свидания». Я не умею прощаться и не хочу. Каждому из Вас — руководству республики и клуба, моим партнерам, персоналу, болельщикам безмерно благодарен за все. Мы ели один хлеб, делили радости побед и горечь поражений», — цитирует Иванова клубная пресс-служба.

Также футболист заявил, что рад и горд стать историей клуба.

Иванов играл в Грозном с начала 2012 года. Хавбек также имеет опыт выступлений за «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Ростов» и «Спартак». В его активе 5 игр за сборную России.