На 31-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА (2:0) арбитр Сергей Иванов в течение одной атаки гостей имел два основания для назначения пенальти в ворота "быков".

Сначала после прострела Набабкина в штрафной краснодарцев произошел контакт мяча с выставленной вперед рукой Вандерсона. А затем в верховом единоборстве Фьолусон сыграл головой мяч и одновременно попал Мариу Фернандесу левой рукой в лицо.

Контакт мяча с рукой Иванов, скорее всего, не видел – обзор ему перекрыл сам Вандерсон. Непонятно, насколько четко он мог оценить борьбу исландца с российским бразильцем. В любом случае судья продолжил игру, не назначив пенальти.

И в этом, как считают наши эксперты, его ошибка. Правда, тут мнения разделились: часть считает, что наказать "быков" следовало за игру рукой Вандерсона, другие – за действия Фьолусона. И только один сказал, что в обоих эпизодах следовало назначить 11-метровый. (Александр Бобров)