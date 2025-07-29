Экс-игрок «Зенита» Соловьев: «Аршавин даже с животиком такое на поле вытворял!»

Бывший полузащитник «Зенита» Иван Соловьев в интервью «СЭ» назвал самого сильного игрока, с которым ему довелось тренироваться.

— Был в том Зените» футболист, на которого вы смотрели и понимали — это реально космос?

— Андрей Сергеевич Аршавин.

— Не Халк?

— Нет, Аршавина поставлю выше. Вот он просто космос! Даже в те годы, когда у него уже был животик, творил что-то невероятное.

— Например?

— Да он что хотел, то и делал на футбольном поле! Всех «возил»! Игрочище! Рад, что довелось поиграть и потренироваться с ним. Лучший футболист, с которым я «двигался», находился на одном поле.

— Аршавин вам какие-то советы давал?

— Говорил: «Не подписывай контракты с агентами. Если будешь хорошо играть, тебя сильные клубы и так заберут». Запомнил его слова. Сейчас агента у меня нет (смеется). Как из «Зенита» ушел — все, сам по себе.

— От Широкова вам на тренировках доставалось?

— Мне он, слава богу, не «пихал». Мы с ним недолго пробыли в «Зените». Тоже очень сильный футболист. Как он поле видел! Еще Данни — кудесник. Тимощук — в большом порядке. Богданыч (Семак) тогда уже в тренерском штабе был. Рановато он закончил, конечно.

— Рановато?

— Да. На него смотришь и понимаешь, что он до сих пор мог бы играть. Ни грамма лишнего веса, в порядке. Молодец. И человек хороший.