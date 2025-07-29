Соловьев о переходе в «Зенит»: «Спаллетти мне вообще шанса не дал!»

Бывший полузащитник «Зенита» Иван Соловьев в интервью «СЭ» порассуждал о том, почему не смог заиграть в питерском клубе.

— Зачем надо было переходить в «Зенит», где на вашей позиции могли играть Данни, Халк, Шатов и Аршавин? Только из-за денег?

— Да мне просто шансов тренеры не дали. При Спаллетти я вообще не играл. Только с «Тюменью» вышел на Кубок. Хотя у итальянца претензий ко мне вообще никаких не было. Можете его интервью поднять. Не знаю... Разные слухи ходили.

При Боаше стало повеселее. И в Лиге чемпионов дебютировал, и в чемпионате в одном матче поучаствовал. При португальце и команда как-то раскрепостилась. Я ни о чем не жалею. Получилось так, как получилось.

— Ну хоть в деньгах выиграли.

— Понятно, что контракт был хороший. Но я не за рублем погнался, как некоторые считают. Просто была обида на клуб.

— На «Динамо»?

— Да. Вот и все. Поэтому и решился на переход.