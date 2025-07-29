Сергеев: «Интересно было бы сыграть в тройке с Тюкавиным и Гладышевым»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал вопрос о возможном создании атакующей тройки с участием Константина Тюкавина и Ярослава Гладышева.

«Реально ли сыграть тройкой нападения Сергеев — Тюкавин — Гладышев? Интересно было бы на это посмотреть. Но решает наш тренерский штаб. На любой позиции, куда будут выпускать, буду полностью отдаваться игре и приносить пользу команде. А так, конечно, хотелось бы сыграть втроем», — цитирует Сергеева клубная пресс-служба.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.