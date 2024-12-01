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Сегодня, 20:05

Олейников: «Никак не реагируем на слухи об увольнении Осинькина»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников в интервью «СЭ» отреагировал на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Заявления губернатора Федорищева как-то повлияли на ваш игровой настрой перед матчем с «Зенитом»?

— Мы просто абстрагировались. В команде ничего не обсуждали на эту тему. Не обращали внимание. Наше дело играть в футбол, показывать классную игру. Сегодня сделали это и заслуженно выиграли.

— Слухи об увольнении Осинькина появляются не первый раз в сезоне. Как реагируете на них?

— Всего лишь слухи, которые ничем не подтверждены. Никак не реагируем. Работаем, как и работали. И наконец-то нас прорвало, начали набирать очки. До этого были игры, когда заслуживали победы, но не получалось.

— В команде сейчас есть уверенность, что Осинькин останется?

— А почему он не должен оставаться? Мы выиграли две игры подряд. Обыграли лидера РПЛ, который в последние несколько лет становится чемпионом. Настроение в раздевалке отличное. Осталась одна игра, постараемся показать максимум.

«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в РПЛ.

Вячеслав Федорищев. «Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят». Интервью с губернатором Самарской области

Иван Олейников
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Игорь Осинькин
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«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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