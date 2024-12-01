Защитник «Крыльев» Галдамес о травме в матче с «Зенитом»: «Сейчас чувствую себя нормально»

Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес в интервью «СЭ» рассказал о своей травме в матче с «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ. Чилиец был заменен на 78-й минуте.

— Эпизод, в котором ты получил травму, со стороны выглядел страшно. Что произошло?

— Для меня это была просто физическая усталость. Мы очень много бегали, а они долго держали мяч. Думаю, из-за этого все произошло. Сейчас я чувствую себя нормально.

«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в РПЛ.