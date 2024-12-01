«Краснодар» — «Спартак»: Угальде оформил дубль

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«Спартак» удвоил преимущество в гостевом матче с «Краснодаром» в 17-м туре РПЛ — 2:0.

На 28-й минуте гол забил Манфред Угальде, оформив дубль.