Иван Обляков: "В меньшинстве всегда тяжело идти вперед"

После ничьи в дерби матча 24-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (1:1) полузащитник армейцев Иван Обляков прокомментировал результаты игры, а также ответил на вопрос о травме защитника красно-синих Игоря Дивеева.

– Складывается ощущение, что в конце матча игроки ЦСКА потеряли взаимосвязь на поле. Что произошло?

– Играли как играли. Что-то не получалось, будем разбираться. Надеюсь, исправим ошибки

– Результат отрицательный?

– Да, хотелось выиграть. Хотели побеждать, но, к сожалению, ничья.

– Что с Игорем Дивеевым? Глаз у него совсем опухший.

– Пока непонятно. Сейчас все решают врачи.

– Показалось, что в конце ЦСКА тянул время.

– Не знаю, но в конце игры в меньшинстве было тяжело идти вперёд.

– "Локомотив" в конце прижал – было ощущение, что в последние минуты матча ЦСКА удерживался победу.

– Все играли на победу. Да, в конце побеждали. Кто-то забивает, кто-то прижимает. (Константин Колмаков)

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