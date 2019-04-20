Иван Обляков: "В меньшинстве всегда тяжело идти вперед"

После ничьи в дерби матча 24-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (1:1) полузащитник армейцев Иван Обляков прокомментировал результаты игры, а также ответил на вопрос о травме защитника красно-синих Игоря Дивеева.
– Складывается ощущение, что в конце матча игроки ЦСКА потеряли взаимосвязь на поле. Что произошло?
– Играли как играли. Что-то не получалось, будем разбираться. Надеюсь, исправим ошибки
– Результат отрицательный?
– Да, хотелось выиграть. Хотели побеждать, но, к сожалению, ничья.
– Что с Игорем Дивеевым? Глаз у него совсем опухший.
– Пока непонятно. Сейчас все решают врачи.
– Показалось, что в конце ЦСКА тянул время.
– Не знаю, но в конце игры в меньшинстве было тяжело идти вперёд.
– "Локомотив" в конце прижал – было ощущение, что в последние минуты матча ЦСКА удерживался победу.
– Все играли на победу. Да, в конце побеждали. Кто-то забивает, кто-то прижимает. (Константин Колмаков)
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