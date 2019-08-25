Иван Обляков: «Подаю, как умею»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы в матче 7-го тура чемпионата России над «Ахматом» (3:0) отметил, что подает стандарты, как умеет, просто весной получалось больше забивать.

— Мы хорошо играли и могли забивать больше. Держали игру под контролем, создавали моменты и выиграли заслуженно, — отметил Обляков.

— Что у вас со стандартами — наконец-то прорвало?

— Я подаю, как умею. Не все получается, не добираемся до мяча. Или выигрываем борьбу, но не забиваем. Это дело случая.

— Весной подавали лучше.

— Просто тогда мы больше забивали.

— Как Бийол адаптируется на месте центрального нападающего?

— Неплохо. Я — молодой футболист, как и Кучаев и нам интересно поиграть слева, справа. Яка может больше мячей забивать. Думаю, что ближе к атаке ему интересно.

— Реализация в матче — результат уверенности?

— Наверное. Мы стараемся забивать. В прошлых матчах не получалось, а тут реализовывали.

— Какие-то помарки были?

— Они всегда бывают. Ошибки потом разберем.

— Над Чаловым шутили, что забил головой?

— Он ведь нападающий, поэтому должен уметь и ногами, и головой забить. (Елена Григорьевска, Ярослав Сусов)

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