Иван Обляков: «Подаю, как умею»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы в матче 7-го тура чемпионата России над «Ахматом» (3:0) отметил, что подает стандарты, как умеет, просто весной получалось больше забивать.
— Мы хорошо играли и могли забивать больше. Держали игру под контролем, создавали моменты и выиграли заслуженно, — отметил Обляков.
— Что у вас со стандартами — наконец-то прорвало?
— Я подаю, как умею. Не все получается, не добираемся до мяча. Или выигрываем борьбу, но не забиваем. Это дело случая.
— Весной подавали лучше.
— Просто тогда мы больше забивали.
— Как Бийол адаптируется на месте центрального нападающего?
— Неплохо. Я — молодой футболист, как и Кучаев и нам интересно поиграть слева, справа. Яка может больше мячей забивать. Думаю, что ближе к атаке ему интересно.
— Реализация в матче — результат уверенности?
— Наверное. Мы стараемся забивать. В прошлых матчах не получалось, а тут реализовывали.
— Какие-то помарки были?
— Они всегда бывают. Ошибки потом разберем.
— Над Чаловым шутили, что забил головой?
— Он ведь нападающий, поэтому должен уметь и ногами, и головой забить. (Елена Григорьевска, Ярослав Сусов)
Чемпионат России: новости и статьи, обзоры, календарь игр, турнирная таблица