Иван Обляков: "Первый матч в этом сезоне, когда нам, возможно, чуть-чуть повезло"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы над "Спартаком" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России признал, что на стороне армейцев был фарт.
- Быстрый гол сыграл свою роль, а дальше довели матч до конца, - сказал Обляков.
- Во втором тайме у ЦСКА чувствовался определенный прагматизм. Это следствие работы над ошибками после прошлого матча, или так складывалась игра?
- Конечно. Когда ведешь 2:0, упускать победу - это ни в какие рамки не лезет. Сделали работу. Понятно, что такое преимущество нельзя упускать. В этом матче все получилось.
- С точки зрения обороны ЦСКА лучше провел второй тайм, как считаете?
- После голов где-то отошли в оборону. После 70-й минуты оборонялись, поэтому "Спартак" не создал моментов.
- Можно сказать, что в этой победе есть элемент везения? Если бы Селихов не пошел на этот мяч, гола могло не быть.
- Это первый матч в этом сезоне, когда нам, возможно, чуть-чуть повезло. А так, в тех матчах, где мы заслуживали победу, либо играли вничью, либо проигрывали. Должен когда-то фарт быть на нашей стороне.
- От таких матчей ждут феерии. Она получилась? Красивая игра получилась?
- Для нас - да, более чем красивый (с улыбкой).
- Болельщиков сегодня поблагодарили...
- Да, их было слышно, несмотря на то, что спартаковских было больше. Мы их слышали и отблагодарили после игры.
- Вы самолетик с поля убирали...
- Не, это не я был (улыбается).
- А, Ахметов. Они вообще мешали?
- В меня один почти прилетел. Какая-то непонятная вещь. Слава богу, не попали. (Андрей Михайлов, Ярослав Сусов)
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