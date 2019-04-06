Иван Обляков: "Первый матч в этом сезоне, когда нам, возможно, чуть-чуть повезло"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы над "Спартаком" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России признал, что на стороне армейцев был фарт.

- Быстрый гол сыграл свою роль, а дальше довели матч до конца, - сказал Обляков.

- Во втором тайме у ЦСКА чувствовался определенный прагматизм. Это следствие работы над ошибками после прошлого матча, или так складывалась игра?

- Конечно. Когда ведешь 2:0, упускать победу - это ни в какие рамки не лезет. Сделали работу. Понятно, что такое преимущество нельзя упускать. В этом матче все получилось.

- С точки зрения обороны ЦСКА лучше провел второй тайм, как считаете?

- После голов где-то отошли в оборону. После 70-й минуты оборонялись, поэтому "Спартак" не создал моментов.

- Можно сказать, что в этой победе есть элемент везения? Если бы Селихов не пошел на этот мяч, гола могло не быть.

- Это первый матч в этом сезоне, когда нам, возможно, чуть-чуть повезло. А так, в тех матчах, где мы заслуживали победу, либо играли вничью, либо проигрывали. Должен когда-то фарт быть на нашей стороне.

- От таких матчей ждут феерии. Она получилась? Красивая игра получилась?

- Для нас - да, более чем красивый (с улыбкой).

- Болельщиков сегодня поблагодарили...

- Да, их было слышно, несмотря на то, что спартаковских было больше. Мы их слышали и отблагодарили после игры.

- Вы самолетик с поля убирали...

- Не, это не я был (улыбается).

- А, Ахметов. Они вообще мешали?

- В меня один почти прилетел. Какая-то непонятная вещь. Слава богу, не попали. (Андрей Михайлов, Ярослав Сусов)

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