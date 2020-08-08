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Иван Обляков: «ЦСКА сделает все для хорошего старта в чемпионате»

10:42
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 1-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Химок».

— Пауза между чемпионатами была очень короткой, что весьма непривычно, — цитирует пресс-служба ЦСКА Облякова. — Тем не менее, мы успели мыслями переключиться на новый сезон. Важно хорошо стартовать и позитивно войти в новый чемпионат. Постараемся сделать все возможное для этого.

Следующий матч

Место: 16 | Очки: 0
Химки
В П В Н В
16:00 08/08/2020
- : -
+0 =2 -7 (7 - 19)
Место: 4 | Очки: 0
ЦСКА
Н В П Н В
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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