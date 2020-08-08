Иван Обляков: «ЦСКА сделает все для хорошего старта в чемпионате»
10:42
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 1-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Химок».
— Пауза между чемпионатами была очень короткой, что весьма непривычно, — цитирует пресс-служба ЦСКА Облякова. — Тем не менее, мы успели мыслями переключиться на новый сезон. Важно хорошо стартовать и позитивно войти в новый чемпионат. Постараемся сделать все возможное для этого.
Открываем новый сезон @premierliga! Пауза была недолгой ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 8, 2020
? #ХимкиЦСКА
? #РПЛ
? 16:00 мск
? @ArenaKhimki
? Матч Премьер pic.twitter.com/bN9C9W6mgK
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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