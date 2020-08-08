Иван Обляков: «ЦСКА сделает все для хорошего старта в чемпионате»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 1-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Химок».

— Пауза между чемпионатами была очень короткой, что весьма непривычно, — цитирует пресс-служба ЦСКА Облякова. — Тем не менее, мы успели мыслями переключиться на новый сезон. Важно хорошо стартовать и позитивно войти в новый чемпионат. Постараемся сделать все возможное для этого.