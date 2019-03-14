12:12 | Футбол — РПЛ

Иван Маркелов: "Именно вегетарианство помогает мне отлично восстанавливаться, я стал получать меньше травм, и я прекрасно себя чувствую в движении"

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Нападающий "Анжи" Иван Маркелов накануне матча 20-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" рассказал о своем состоянии. Он также отметил, как команда готовится к игре.

– Самара – ближайший соперник – имеет в своих рядах немало футболистов, которые совсем недавно выступали в составе "Анжи". Поможет ли это при подготовке к игре?

– Мы разбираем каждого соперника, в процессе подготовки учитываем все плюсы и минусы команды в целом. В то же время, когда выходим на поле, мы стараемся биться и выкладываться в каждом моменте, чтобы добиться победы.

– Сборы команда провела на среднегорье в Кисловодске. В каком состоянии находитесь сейчас?

– Чувствую себя отлично, сборы провели плодотворно. Функциональная подготовка – одна из ключевых составляющих успеха для нас.

– Известно, что вы вегетарианец. Как это сказывается на вашем восстановлении после энергозатратных тренировок?

– Вы знаете, я чувствую себя намного лучше, чем когда-либо. Именно вегетарианство помогает мне отлично восстанавливаться, я стал получать меньше травм, и я прекрасно себя чувствую в движении. Качество жизни стало намного выше. Как-то во время обеда Апти Ахъядов спросил меня, – откуда ты берешь силы? И ему ответил Адлан Кацаев: "Сам Всевышний даёт ему силы!" Меня полностью удовлетворил его ответ.

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Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/ivan_markelov_doskonal_no_razbiraem_kajdogo_sopernika140319/

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