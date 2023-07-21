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Сегодня, 11:08

Итальянский журналист оценил уровень российского футбола

Виктория Кравченко
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Итальянский журналист, главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло назвал российские команды, о которых чаще всего говорят в Европе. Он также оценил уровень чемпионата России.

— «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» хорошо известны в Европе и в Италии. Но, наверное, в последние годы о «Зените» говорят чуть больше, чем об остальных российских командах из-за работы Спаллетти в этом клубе.

— Как вы думаете, на каком уровне сейчас находится чемпионат России?

— Не могу конкретно ответить на этот вопрос, потому что не слежу за российским чемпионатом. Но Россия — крупнейшая страна мира, поэтому российский чемпионат, безусловно, может расти и становиться сильнее, чем он есть сейчас, — цитирует Петраццуоло «РБ Спорт».

Сегодня, 21 июля, стартует новый сезон чемпионата России. В первом туре сыграют «Динамо» с «Краснодаром». Начало — в 19.00 мск.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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 - : -
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