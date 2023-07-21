Экс-полузащитник «Спартака» Махмудов: «Ни разу не общался лично с Федуном»
Полузащитник «Нефтчи», ранее выступавший за «Спартак», Эмин Махмудов, в разговоре с «СЭ» высказался о бывшем президенте красно-белых Леониде Федуне.
«Ни разу за время в «Спартаке» не общался с Леонидом Федуном. Помню, что он только один раз заходил в раздевалку и поздравил нас. Конечно, немного удивился когда он покинул команду. Но только время покажет, к лучшему это или нет», — сказал Махмудов «СЭ».
Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года, после 18 лет в руководстве клуба.
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|0
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|0
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14
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|0-0
|0
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15
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
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|17:30
|
Локомотив – Рубин
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|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
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