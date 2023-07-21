Экс-полузащитник «Спартака» Махмудов: «Ни разу не общался лично с Федуном»

Полузащитник «Нефтчи», ранее выступавший за «Спартак», Эмин Махмудов, в разговоре с «СЭ» высказался о бывшем президенте красно-белых Леониде Федуне.

«Ни разу за время в «Спартаке» не общался с Леонидом Федуном. Помню, что он только один раз заходил в раздевалку и поздравил нас. Конечно, немного удивился когда он покинул команду. Но только время покажет, к лучшему это или нет», — сказал Махмудов «СЭ».

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года, после 18 лет в руководстве клуба.