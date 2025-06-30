Юрист Писарского выступил с заявлением на фоне слухов о причастности игрока к ставкам

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего «Сочи» Владимира Писарского, опубликовал заявление после обнародования информации о мошеннической схеме футболиста.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что РФС проводит расследование о потенциальной ставке 29-летнего форварда на матч с его участием. Речь идет о первой стыковой игре между «Сочи» и «Пари НН» (1:2), которая прошла 28 мая. На 35-й минуте при счете 1:0 Писарский получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля.

«Давать комментарии со своей стороны (стороны футболиста) в настоящий момент считаю неприемлемым, некорректным и нарушением регламентных норм в рамках дисциплинарного производства, открытого в РФС. Все комментарии будут после того, как оно завершится. Единственное, что могу сказать: мы и сам футболист не считаем Писарского виноватым в том, в чем его надуманно обвиняют, и будем защищать свою позицию в комитете РФС по этике», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Юрист также заявил о готовности идти до конца в данном вопросе и обжаловать любое негативное решение в отношении Писарского в CAS.

Писарский выступает за «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». В прошлом сезоне он принял участие в 28 матчах первой лиги, забив 6 голов и отдав 4 результативные передачи.