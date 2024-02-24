Иранский журналист: «О Риванди почти ничего не известно. Удивило, что он подписал контракт с ЦСКА»

Журналист IMNA News Agency Али Карими прокомментировал переход защитника Амирхоссейна Риванди в ЦСКА на правах аренды.

«Что касается Риванди, то об этом игроке почти ничего не известно. Футболист ничем не примечателен и не играл в матчах чемпионата Ирана. Меня сильно удивило то, что такой игрок тренировался с ЦСКА и подписал контракт с этим клубом. Но, если его разглядели в России, значит, этот футболист имеет талант. Будем следить за этими молодыми игроками в РПЛ», — приводит слова журналиста Sport24.

19-летний футболист проходил в молодежной команде армейцев стажировку в рамках партнерства с иранской академией КИА. После этого его пригласили на просмотр в основную команду, по итогам которого клуб подписал контракт с защитником.