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24 февраля, 16:42

Иранский журналист: «О Риванди почти ничего не известно. Удивило, что он подписал контракт с ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Журналист IMNA News Agency Али Карими прокомментировал переход защитника Амирхоссейна Риванди в ЦСКА на правах аренды.

«Что касается Риванди, то об этом игроке почти ничего не известно. Футболист ничем не примечателен и не играл в матчах чемпионата Ирана. Меня сильно удивило то, что такой игрок тренировался с ЦСКА и подписал контракт с этим клубом. Но, если его разглядели в России, значит, этот футболист имеет талант. Будем следить за этими молодыми игроками в РПЛ», — приводит слова журналиста Sport24.

19-летний футболист проходил в молодежной команде армейцев стажировку в рамках партнерства с иранской академией КИА. После этого его пригласили на просмотр в основную команду, по итогам которого клуб подписал контракт с защитником.

Источник: Sport24
ФК ЦСКА (Москва)
Амирхоссейн Риванди
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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