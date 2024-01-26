Асхабадзе рассказал о бюджете «Факела»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о бюджете воронежского клуба.

«Бюджет «Факела» составляет 747 миллиона рублей? Конкретные цифры называть не буду, потому что в них часто что-то меняется. Но в целом мы так живем уже не первый год. Область дает нам поддержу в виде определенной суммы, и эти деньги мы в большей степени тратим на детско-юношеский футбол. Нужно признать: без государства весь спорт может зачахнуть, но «Факел» — один из самых удачных примеров государственно-частного партнерства. Очевидно, что без поддержки области мы не проживем, но мы не просим завышенных сумм — на протяжении нескольких лет мы получаем от области практически одну и ту же сумму: что в ФНЛ, что в РПЛ. Чем конкретно зарабатывает клуб? Есть ряд партнеров, которые сотрудничают с нами многие годы. Но есть и новички — как «Эконива». Другая статья доходов — коммерческие активности, билетная программа. Но основные доходы — это то, что мы получаем от РПЛ за телеправа и сопутствующие с ними рекламные активности», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

После 18 туров «Факел» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).