Источник: зарплата Глушакова в «Химках» в 27 раз меньше, чем была в «Спартаке»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков зарабатывает в подмосковном клубе примерно 100 тысяч евро в год, сообщает Telegtam-канал «Мутко против».

По данным источника, в месяц 33-летний россиянин получает по контракту 700 тысяч рублей в месяц. По последнему контракту со «Спартаком» у Глушакова было 2,7 миллиона евро в год.

Полузащитник присоединился к «Химкам» по ходу сезона-2020/21. В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ Глушаков провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.