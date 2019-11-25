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Источник: «Ювентус» продолжает переговоры по Алексею Миранчуку

10:39
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«Ювентус» продолжает переговоры с «Локомотивом» относительно трансфера полузащитника Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.

Сам футболист согласен на переход в команду из Турина. Однако клубы пока не согласовали окончательную сумму трансфера. Переговоры еще не вышли на финальную стадию. Также «Ювентус» подозревает, что агенты игрока проводили встречи с другими итальянскими клубами.

«Ювентус» остается фаворитом в борьбе за 24-летнего россиянина. По информации СМИ, туринцы могут потратить 20 миллионов евро на трансфер.

В текущем сезоне Миранчук провел 17 матчей за «Локомотив», забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2021 года.

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