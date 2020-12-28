Источник: выплата агентам Жалолиддинова за переход в «Локо» превысила сумму трансфера в 6,5 раза

Стали известны подробности перехода полузащитника Жасура Жалолиддинова из «Бунедкора» в «Локомотив». Как сообщается на сайте телеканала «Матч ТВ», выплата агенту за переход игрока составила 850 тысяч евро.

Средства переведены в пользу компании JOINT INDUSTRIES Limited Partnership, зарегистрированной в Шотландии. Уполномоченный представитель — Зайцев Ю. В.

При этом «Бунедкор» получил за 18-летнего хавбека 130 тысяч евро. Таким образом, вознаграждение агентам составило 654 процента от суммы трансфера, превысив его в 6,5 раза.

Жалолиддинов присоединился к «Локо» этим летом, после чего был сдан в аренду в «Тамбов». В тамбовском клубе он провел только один тайм в Кубке страны, а в чемпионате на поле не появлялся.