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Источник: выплата агентам Жалолиддинова за переход в «Локо» превысила сумму трансфера в 6,5 раза

19:17
Жасур Жалолиддинов. Фото Instagram
Жасур Жалолиддинов. Фото Instagram
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Стали известны подробности перехода полузащитника Жасура Жалолиддинова из «Бунедкора» в «Локомотив». Как сообщается на сайте телеканала «Матч ТВ», выплата агенту за переход игрока составила 850 тысяч евро.

Средства переведены в пользу компании JOINT INDUSTRIES Limited Partnership, зарегистрированной в Шотландии. Уполномоченный представитель — Зайцев Ю. В.

При этом «Бунедкор» получил за 18-летнего хавбека 130 тысяч евро. Таким образом, вознаграждение агентам составило 654 процента от суммы трансфера, превысив его в 6,5 раза.

Жалолиддинов присоединился к «Локо» этим летом, после чего был сдан в аренду в «Тамбов». В тамбовском клубе он провел только один тайм в Кубке страны, а в чемпионате на поле не появлялся.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1292358_Za_Zhaloliddinova_Lokomotiv_vyplatil_agentam_654_procenta_ot_summy_transfera

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