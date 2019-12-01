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Источник: в Санкт-Петербурге удалось предотвратить массовые драки между болельщиками «Спартака» и «Зенита»

15:46
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Стали известны подробности ночных задержаний почти сотни приезжих из Москвы. К утру 1 декабря в отделениях петербургской полиции побывали 86 футбольных фанатов: 81 болельщик «Спартака» и пятеро зенитовцев. Большая часть этих задержаний связана с попытками фанатов двух принципиальных соперников устроить драки, сообщает «Фонтанка».

Так, основной объем задержаний пришелся на станцию метро «Волковская». Там Центр «Э» петербургского ГУ МВД около 23 часов вечера обнаружил автобус и несколько автомобилей, в которых находились в общей сложности пять десятков приезжих их Москвы. У большинства были «аргументы» для встречи с петербуржцами: биты, капы, боксерские перчатки.

Еще 25 фанатов из Москвы задержаны около часа ночи на Большой Конюшенной — там они собирались напасть на фанатов «Зенита».

Еще пять столичных фанатов были задержаны днем в субботу расклеивающими стикеры на фасады домов в Центральном районе. Пятеро, как уже сообщалось ранее, были увезены с матча молодежных составов за оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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