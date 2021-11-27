Источник: В City Football Group заказали анализ работы академии «Спартака» экс-директору «Ростова»

Бывший спортивный директор «Ростова» Пол Эшуорт принимает участие в переговорах между владельцами «Манчестер Сити» из City Football Group и «Спартаком».

«В настоящий момент Эшуорт находится в Москве и проводит много времени в академии «Спартака». Англичанин собеседует работников академии и оценивает ее эффективность по просьбе CFG», — приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее появилась информация, что шейхи из ОАЭ, которым принадлежит «Манчестер Сити», могут купить примерно 20 процентов акций «Спартака». Как отмечается, представители уже посетили матч «Спартак» — «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба.

25 ноября сообщалось, что шейхи из Эмиратов отказались от покупки акций «Спартака». Они якобы отказались от сотрудничества после общения с представителями красно-белого клуба и решили вложиться в другой клуб РПЛ.