Источник: В City Football Group заказали анализ работы академии «Спартака» экс-директору «Ростова»
Бывший спортивный директор «Ростова» Пол Эшуорт принимает участие в переговорах между владельцами «Манчестер Сити» из City Football Group и «Спартаком».
«В настоящий момент Эшуорт находится в Москве и проводит много времени в академии «Спартака». Англичанин собеседует работников академии и оценивает ее эффективность по просьбе CFG», — приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.
Ранее появилась информация, что шейхи из ОАЭ, которым принадлежит «Манчестер Сити», могут купить примерно 20 процентов акций «Спартака». Как отмечается, представители уже посетили матч «Спартак» — «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба.
25 ноября сообщалось, что шейхи из Эмиратов отказались от покупки акций «Спартака». Они якобы отказались от сотрудничества после общения с представителями красно-белого клуба и решили вложиться в другой клуб РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4526173-v-city-football-group-zakazali-analiz-raboty-akademii-spartaka-eks-direktoru-rostova.html
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