Форвард ЦСКА Шкурин, играющий в аренде за киевское «Динамо»: «Хочу ли я вернуться в Россию? Не буду отвечать»
Нападающий ЦСКА Илья Шкурин, выступающий за киевское «Динамо» на правах аренды, отказался отвечать на вопрос о возможном возвращении в Россию.
«Правда ли, что я получал повестки в белорусскую армию? Да, мне приходили повестки, ко мне даже приходили домой. Я не против армии, но не хочу служить с учетом нынешней ситуации в Белоруссии. Возможно ли, что российские власти выдадут меня белорусским властям, когда я вернусь из Киева в Москву? Теоретически, это возможно, но я не знаю, как сложится на самом деле. Случиться может что угодно. Моя аренда в «Динамо» действует до июня 2022 года. Хочу ли я возвращаться в Россию? Это провокационный вопрос, оставлю его без ответа», — приводит польское издание RP слова Шкурина.
22-летний Шкурин перешел в киевское «Динамо» из ЦСКА на правах аренды в июле 2021 года. На счету белорусского форварда 5 результативных передач в 10 матчах за киевлян в сезоне-2021/22.
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