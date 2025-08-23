Источник: трансфер Саласара в «Зенит» сорвался по финансовым причинам

Руководитель агентства Niagara Sports, которое представляет полузащитника «Браги» Родриго Саласара, Энди Бара рассказал о том, почему сорвался его переход в «Зенит».

«Сделка по переходу Саласара в «Зенит» вышла за пределы футбола. Игрок очень хотел в Санкт-Петербург, клуб очень хотел Родриго. Но этот трансфер невозможно осуществить по причине перевода денег. Вот и все», — цитирует гендиректора Niagara Sports Legalbet.

По данным источника, сумма сделки по 26-летнему уругвайцу должна была составить 16 миллионов евро. При этом португальский клуб хотел получить все деньги одним переводом. В итоге клубы не смогли договориться о формате транзакций и их количестве.

Саласар играет за «Брагу» с 2023 года. В сезоне-2024/25 в 30 матчах во всех турнирах он забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.