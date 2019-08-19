Источник: свидетель по делу Кокорина и Мамаева считает, что ее хотели убить. Она обратилась в СКР

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова подала заявление в СКР. Она считает, что ее могли попытаться убить, сбросив с балкона, сообщает канал в Telegram Baza.

Произошло это, по мнению Бобковой, после разговора о футболистах. В мае этого года она выпала с балкона апартаментов в Чехии, принадлежащих бывшему сенатору Андрею Ищуку. Девушка получила тяжелые травмы, провела некоторое время в состоянии искусственной комы, но смогла выздороветь.

Первоначально сообщалось, что Екатерина, перебрав спиртного, оступилась, танцуя на балконе во время вечеринки и упала с высоты четвертого этажа. После того, как девушка пришла в себя, она просит проверить информацию о том, что ее могли сбросить с балкона намеренно, предварительно ударив чем-то тяжелым по голове.

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