Источник: Сутормин перейдет в «Ростов»

Российский футболист «Зенита» Алексей Сутормин в ближайшее время может стать игроком «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клубы уже договорились о переходе 30-летнего полузащитника.

Сообщалось также, что Сутормин может перейти в «Химки», однако сам футболист предпочел стать игроком «Ростова».

Ранее главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин отметил, что Сутормин не помешал бы его команде.

Хавбек весеннюю часть прошлого сезона провел в «Сочи» на правах аренды. Сейчас футболист находится в «Зените», однако в официальных матчах сине-бело-голубых на поле не появлялся.

Хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Всего футболист провел за петербуржцев 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.