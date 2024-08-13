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Сегодня, 16:17

Источник: Сутормин перейдет в «Ростов»

Виктория Кравченко
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Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футболист «Зенита» Алексей Сутормин в ближайшее время может стать игроком «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клубы уже договорились о переходе 30-летнего полузащитника.

Сообщалось также, что Сутормин может перейти в «Химки», однако сам футболист предпочел стать игроком «Ростова».

Ранее главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин отметил, что Сутормин не помешал бы его команде.

Хавбек весеннюю часть прошлого сезона провел в «Сочи» на правах аренды. Сейчас футболист находится в «Зените», однако в официальных матчах сине-бело-голубых на поле не появлялся.

Хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Всего футболист провел за петербуржцев 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Ростов
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
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 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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