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Карпин: «Сутормин не помешал бы «Ростову»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 4-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) ответил на вопрос о возможном переходе в команду защитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Сутормин не помешал бы «Ростову», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Сутормин весеннюю часть прошлого сезона провел в «Сочи» на правах аренды. Сейчас футболист находится в «Зените», однако в официальных матчах сине-бело-голубых на поле не появлялся.

Источник: РБ Спорт
Алексей Сутормин
Валерий Карпин
ФК Ростов
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