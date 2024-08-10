Карпин: «Сутормин не помешал бы «Ростову»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 4-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) ответил на вопрос о возможном переходе в команду защитника «Зенита» Алексея Сутормина.
«Сутормин не помешал бы «Ростову», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
Сутормин весеннюю часть прошлого сезона провел в «Сочи» на правах аренды. Сейчас футболист находится в «Зените», однако в официальных матчах сине-бело-голубых на поле не появлялся.
Источник: РБ Спорт
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|2
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|0
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|7
|
4
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|2
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|6
|
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|3
|2
|0
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|6
|
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|
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|1
|1
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|4
|
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|1
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|
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|
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|0
|2
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|1-6
|2
|
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|3
|0
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|1
|
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
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|11.08
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|
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|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
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Педро
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
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|И
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|Ж
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Евгений Марков
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