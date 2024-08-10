Карпин: «Сутормин не помешал бы «Ростову»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 4-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) ответил на вопрос о возможном переходе в команду защитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Сутормин не помешал бы «Ростову», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Сутормин весеннюю часть прошлого сезона провел в «Сочи» на правах аренды. Сейчас футболист находится в «Зените», однако в официальных матчах сине-бело-голубых на поле не появлялся.