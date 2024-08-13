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Сегодня, 16:16

Мусагалиев разочарован трансфером Жозе в «Спартак»: «Не могут в клуб приезжать футболисты такого уровня»

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Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферной кампании красно-белых в сезоне-2024/25.

«Не впечатляет начало сезона. Я разочарован трансферными решениями. Не могут в клуб приезжать футболисты такого уровня. Я говорю про Виллиана Жозе. Не понравился мне он абсолютно. Несколько было передач в игре с «Ахматом», которые футболист такого уровня должен обрабатывать мягче. Мне так показалось, могу ошибаться», — сказал Мусагалиев «СЭ».

Виллиан Жозе выступал за «Бетис» с лета 2021 года. Он провел за испанский клуб 126 матчей, забил 31 гол и сделал 12 результативных передач. За «Спартак» форвард провел 3 игры, в которых не отличился ни одним результативным действием.

Александр Абустин

Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Локомотив
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18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
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Краснодар – Пари НН
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