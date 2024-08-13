Мусагалиев разочарован трансфером Жозе в «Спартак»: «Не могут в клуб приезжать футболисты такого уровня»

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферной кампании красно-белых в сезоне-2024/25.

«Не впечатляет начало сезона. Я разочарован трансферными решениями. Не могут в клуб приезжать футболисты такого уровня. Я говорю про Виллиана Жозе. Не понравился мне он абсолютно. Несколько было передач в игре с «Ахматом», которые футболист такого уровня должен обрабатывать мягче. Мне так показалось, могу ошибаться», — сказал Мусагалиев «СЭ».

Виллиан Жозе выступал за «Бетис» с лета 2021 года. Он провел за испанский клуб 126 матчей, забил 31 гол и сделал 12 результативных передач. За «Спартак» форвард провел 3 игры, в которых не отличился ни одним результативным действием.

Александр Абустин