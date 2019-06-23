Источник: "Спартак" ведет переговоры с "Ромой" по покупке голкипера Романьоли

Голкипер молодежной команды "Ромы" Андреа Романьоли может перейти в "Спартак". Как сообщает в своем Твиттере журналист Маттео Моретто, клубы ведут переговоры по трансферу 20-летнего итальянца.

🛎 Mercato giovani: il portiere ‘98 della Roma Primavera Andrea #Romagnoli può andare allo Spartak Mosca. Trattativa in corso. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) 23 июня 2019 г.

Контракт Романьоли с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб "Пистойезе" из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола.

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