Источник: «Спартак» получит за трансфер Оганесяна в «Оренбург» примерно 500 тысяч долларов

«Оренбург» почти закрыл сделку по выкупу нападающего «Спартака» Степана Оганесяна, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, трансфер нападающего почти завершен. Футболист подпишет контракт на три года. «Спартак» заработает за счет трансфера примерно 500 тысяч долларов.

В текущем сезоне Оганесян провел за «Оренбург» 23 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.