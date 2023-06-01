Источник: «Спартак» получит за трансфер Оганесяна в «Оренбург» примерно 500 тысяч долларов
«Оренбург» почти закрыл сделку по выкупу нападающего «Спартака» Степана Оганесяна, сообщает «РБ Спорт».
По информации издания, трансфер нападающего почти завершен. Футболист подпишет контракт на три года. «Спартак» заработает за счет трансфера примерно 500 тысяч долларов.
В текущем сезоне Оганесян провел за «Оренбург» 23 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
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|
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|8
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|29
|7
|6
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|31-50
|27
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|4
|6
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|25-65
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
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|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
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ЦСКА
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|
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Краснодар
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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