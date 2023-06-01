Агент: «Бальде провел хороший сезон в «Спартаке», но он способен на большее»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, высказался о выступлении своего клиента в текущем сезоне РПЛ.

«Бальде провел хороший сезон в «Спартаке», но я уверен, что он способен на большее. Может ли Бальде стать лидером «красно-белых» в будущем? Он стремится помочь клубу достичь всех поставленных целей. Поэтому он хочет остаться в «Спартаке», — сказал Пасторелло Metaratings.ru.

Действующее соглашение Бальде со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 15 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.