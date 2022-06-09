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Рыбус: «Скоро определюсь со своим новым клубом»

Мацей Рыбус не стал отвечать на вопрос о будущем клубе
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, что думает о своем будущем. Сообщалось, что футболист может перейти в «Спартак».

«Я сейчас в отпуске, ничего не хочу говорить. Я рассматриваю для себя разные варианты, в том числе Европу. Пока не готов ничего говорить. Скоро определюсь со своим новым клубом», — сказал Рыбус «РБ Спорту».

Рыбус перешел в «Локомотив» в июле 2017 года. В составе команды он дважды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны. На его счету 3 гола и 12 результативных передач в 136 матчах за железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matsej-ry-bus-o-svoem-budushhem-skoro-opredelyus-s-klubom-ne-isklyuchayu-variant-s-evropoj/
Мацей Рыбус
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