Рыбус: «Скоро определюсь со своим новым клубом»

Мацей Рыбус не стал отвечать на вопрос о будущем клубе

Экс-игрок «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, что думает о своем будущем. Сообщалось, что футболист может перейти в «Спартак».

«Я сейчас в отпуске, ничего не хочу говорить. Я рассматриваю для себя разные варианты, в том числе Европу. Пока не готов ничего говорить. Скоро определюсь со своим новым клубом», — сказал Рыбус «РБ Спорту».